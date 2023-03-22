遠征大軍杜拜磨刀 韋達伍鵬志親自練兵

【記者曾善敏杜拜直擊】周六舉行一年一度杜拜世界盃賽馬日，香港將有5駒出席，「韋小寶」及「好眼光」出戰阿喬斯短途錦標，「龍鼓飛揚」跑杜拜草地大賽，「將王」及「多巴先生」跑杜拜司馬經典賽。昨日練馬師伍鵬志、韋達、方嘉柏都現身杜拜美丹馬場督操。

首次派馬遠征的伍鵬志，親自考驗「龍鼓飛揚」，與廐侶「韋小寶」拍住慢試，兩駒均慢踱一圈，屬輕鬆慢工夫性質。伍鵬志表示「龍鼓飛揚」與「韋小寶」經歷一程長途機後，現時回復進度理想，昨晨兩駒表現亦好放鬆。伍鵬志指美丹馬場泥地與香港全天候跑道有很大分別，美丹馬場泥地賽道有較高彈性，支撐度好之餘又不會過深，可能是世界最好的設施之一，很高興自己所訓練的賽駒能夠在這個地方進行操練。

韋達旗下「將王」本月上旬出戰杜拜超級星期六賽日的1800米草地一級賽傑貝哈特錦標，後上得第5名，賽後韋達十分滿意此駒表現，更認為以上仗作熱身是個合理決定。韋達前日已前往檢疫馬房探望「將王」，昨晨更親自快試，走來清風送爽。另外，柏廐「多巴先生」昨日與「將王」拍跳，今課由沈拿代勞，方嘉柏與兒子Ronan大約在6時50分出現，父子檔睇實「多巴先生」快跳，其後便趕急返回馬房。「多巴先生」今仗將由戴圖理執韁。據方嘉柏透露，上仗「多巴先生」有痰落敗，故表現比較失望。

福永祐一幫手操大帝 另外，著名日本好手福永祐一於2月下旬跑畢沙特盃賽日後已掛靴，3月起已轉任練馬師，會先到海外取經，而他現時身在杜拜，昨日更策騎東瀛代表杜拜司馬經典賽上屆盟主「大帝」進行快試，福永祐一表示「大帝」狀態一日比一日提升，進度令人滿意。

曾善敏

伍鵬志策「龍鼓飛揚」（右）與「韋小寶」結伴出試。 方嘉柏父子