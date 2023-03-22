歐國外A至J組全拆局

馬田奧迪加特 挪威（中）

世盃完咗無幾耐，2024歐國盃外圍賽又準備開波，英格蘭、荷蘭、法國、西班牙等傳統勁旅都會喺外圍賽爭奪出線資格，而繼2020歐國盃決賽後，英格蘭再次同意大利同處C組，而荷蘭同法國兩支傳統強隊同組亦相當有睇頭；加上今屆有唔少二三線球隊實力「升呢」，有望成為爭出線嘅新勢力。

奧迪加特擔挪威大旗 簡評：西班牙明顯喺呢組一枝獨秀，就算主帥安歷基被炒，仲有柏迪及加維等新星擔大旗，佢哋向來有「外圍賽之王」美譽，出線毋須擔心。至於挪威雖有夏蘭特退隊，但仍有阿仙奴隊長馬田奧迪加特，絕對係歐洲新興分子，畢竟同組嘅蘇格蘭、格魯吉亞、塞浦路斯實力平庸，挪威將迎來自2000年之後，再殺入大賽決賽周嘅最佳時機。

法國荷蘭力爭首名 簡評：法國連續兩屆世盃殺入決賽，雖然洛里斯及華拉尼退出國家隊，但勝在人才輩出，王牌基利安麥巴比無人能擋，實力超班。荷蘭有朗奴高文接替尹戈爾重掌帥印，縱使射手欠奉，但中後場有法蘭基迪莊、加普、華基爾雲迪積克助陣，面對希臘、愛爾蘭及直布羅陀都仲游刃有餘，有能力同法國攜手出線。

英格蘭意大利冤家路窄 簡評：意大利同英格蘭可謂冤家路窄，繼上屆歐國盃決賽及上屆歐國聯分組賽後再度碰頭，衞冕嘅意大利連續兩屆無緣世盃，矢志喺歐國外博反彈，尼高路巴列拿、馬高華拉堤等功臣仍在陣中，實力猶在。而上屆亞軍英格蘭以哈利卡尼、布卡約沙卡、祖迪比寧咸為首嘅骨幹，大熟大勇，同組嘅烏克蘭、北馬其頓及馬爾他難攖其鋒。

土耳其托弗起革命 簡評：克羅地亞嘅實力鶴立雞群，不過考慮到莫迪歷、比列錫等老將偏多，未必一定獲首名，土耳其自從由前德國國腳觀斯接手後，連場報捷，明顯重上正軌，隨時首名晉級，相反威爾斯有王牌加里夫巴利退役，更顯平庸，無力左右大局，土耳其與克羅地亞雙雙出線可期。

波蘭靠晒老牌戰將 簡評：波蘭改由前葡萄牙主帥費蘭度山度士執教，佢仲要靠隊長羅拔利雲度夫斯基、施捷斯尼、施連斯基等經驗戰將，「羅拔佬」於鋒線地位更無人能代替。捷克看似實力上僅次於波蘭，但球隊青黃不接問題未見改善，阿爾巴尼亞有一定頑抗能力，捷克嘅次名資格都未必穩陣。

比利時爛船有三斤釘 簡評：比利時喺世盃分組賽出局，主帥馬天尼斯掛冠而去同隊長夏薩特一齊退出國家隊，「黃金一代」正式步入黃昏，新帥泰迪斯高急需重組，不過奇雲迪布尼、盧卡古及泰拔高圖爾斯未言退，爭首名仍有保證。奧地利表現飄忽，瑞典意外重召老將伊巴謙莫域，而箭頭阿歷山大伊沙克傷愈後亦逐漸上力，爭次名機會應在奧地利之上。

塞爾維亞戰力高有料到 簡評：塞爾維亞續由名宿史杜高域執教，箭頭阿歷山大米祖域、杜辛華荷域及隊長杜辛泰迪治仍然係不可或缺，實力遠勝同組對手。匈牙利擅打整體戰，喺早前歐國聯表現突出，加上之前兩屆歐國盃都能殺入決賽周，實力不容小覷，保加利亞、黑山、立陶宛均問題多多，難成氣候。

丹麥冇艾歷臣都夠砌 簡評：丹麥經歷上年世盃分組賽出局嘅沉重教訓，唔敢再輕敵，雖然核心基斯甸艾歷臣今次養傷，幸好中場仍有賀積查治，以及「賓福特3子」丹斯加特、馬菲亞斯贊臣及基斯甸洛加特助陣，影響不大。芬蘭、北愛爾蘭守強攻弱，哈薩克、聖馬力諾屬魚腩部隊，只有斯洛文尼亞稍為威脅到丹麥爭首名。

瑞士一枝獨秀出線冇難度 簡評：瑞士喺上屆歐國盃殺入8強，恩尼森馬、文路爾艾簡治、格列沙加等均效力歐洲頂級球隊，而且係大賽常客，近9屆大賽只缺席2012年歐國盃決賽周，表現非常平穩，首名出線機會較大。反而羅馬尼亞、科索沃、以色列實力接近，次名爭逐會更加激烈。

葡萄牙實力超晒班 簡評：葡萄牙喺上年世盃8強止步，主帥費蘭度山度士被炒，改由前比利時教頭馬天尼斯上任，去咗亞洲搵食嘅隊長C朗繼續獲徵召，但預計會逐步退居二線，葡軍之前連續7屆進身歐國盃決賽周，首名晉級在望。雖然冰島及盧森堡近年略有進步，但同之前兩屆都殺入歐國盃決賽周嘅斯洛伐克相比，實力明顯遜色。

歐國外賽制 53隊分10組，A至G組每組5隊，H至J組每組6隊，採雙循環制。每組首2名將連同主辦國德國及3支來自歐洲國家聯賽的球隊進身決賽周。分組賽同分將順序以下列方法定排名：

1.對賽的較高總得分。2.對賽的較佳得失球差。3.對賽的較多入球。4.對賽的較多作客入球。5.較佳總得失球差。6.較多總入球。7.較多總作客入球。8.較多勝出場數。9.較多作客勝出場數。10.較少犯規點數。（由紅黃牌數目而定）。11.歐洲國家聯賽較高總排名。

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