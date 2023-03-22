波經

歐國外A至J組全拆局

馬田奧迪加特 挪威（中） 馬田奧迪加特 挪威（中）
馬田奧迪加特 挪威（中）
世盃完咗無幾耐，2024歐國盃外圍賽又準備開波，英格蘭、荷蘭、法國、西班牙等傳統勁旅都會喺外圍賽爭奪出線資格，而繼2020歐國盃決賽後，英格蘭再次同意大利同處C組，而荷蘭同法國兩支傳統強隊同組亦相當有睇頭；加上今屆有唔少二三線球隊實力「升呢」，有望成為爭出線嘅新勢力。
奧迪加特擔挪威大旗
簡評：西班牙明顯喺呢組一枝獨秀，就算主帥安歷基被炒，仲有柏迪及加維等新星擔大旗，佢哋向來有「外圍賽之王」美譽，出線毋須擔心。至於挪威雖有夏蘭特退隊，但仍有阿仙奴隊長馬田奧迪加特，絕對係歐洲新興分子，畢竟同組嘅蘇格蘭、格魯吉亞、塞浦路斯實力平庸，挪威將迎來自2000年之後，再殺入大賽決賽周嘅最佳時機。
法國荷蘭力爭首名
簡評：法國連續兩屆世盃殺入決賽，雖然洛里斯及華拉尼退出國家隊，但勝在人才輩出，王牌基利安麥巴比無人能擋，實力超班。荷蘭有朗奴高文接替尹戈爾重掌帥印，縱使射手欠奉，但中後場有法蘭基迪莊、加普、華基爾雲迪積克助陣，面對希臘、愛爾蘭及直布羅陀都仲游刃有餘，有能力同法國攜手出線。
英格蘭意大利冤家路窄
簡評：意大利同英格蘭可謂冤家路窄，繼上屆歐國盃決賽及上屆歐國聯分組賽後再度碰頭，衞冕嘅意大利連續兩屆無緣世盃，矢志喺歐國外博反彈，尼高路巴列拿、馬高華拉堤等功臣仍在陣中，實力猶在。而上屆亞軍英格蘭以哈利卡尼、布卡約沙卡、祖迪比寧咸為首嘅骨幹，大熟大勇，同組嘅烏克蘭、北馬其頓及馬爾他難攖其鋒。
土耳其托弗起革命
簡評：克羅地亞嘅實力鶴立雞群，不過考慮到莫迪歷、比列錫等老將偏多，未必一定獲首名，土耳其自從由前德國國腳觀斯接手後，連場報捷，明顯重上正軌，隨時首名晉級，相反威爾斯有王牌加里夫巴利退役，更顯平庸，無力左右大局，土耳其與克羅地亞雙雙出線可期。
波蘭靠晒老牌戰將
簡評：波蘭改由前葡萄牙主帥費蘭度山度士執教，佢仲要靠隊長羅拔利雲度夫斯基、施捷斯尼、施連斯基等經驗戰將，「羅拔佬」於鋒線地位更無人能代替。捷克看似實力上僅次於波蘭，但球隊青黃不接問題未見改善，阿爾巴尼亞有一定頑抗能力，捷克嘅次名資格都未必穩陣。
比利時爛船有三斤釘
簡評：比利時喺世盃分組賽出局，主帥馬天尼斯掛冠而去同隊長夏薩特一齊退出國家隊，「黃金一代」正式步入黃昏，新帥泰迪斯高急需重組，不過奇雲迪布尼、盧卡古及泰拔高圖爾斯未言退，爭首名仍有保證。奧地利表現飄忽，瑞典意外重召老將伊巴謙莫域，而箭頭阿歷山大伊沙克傷愈後亦逐漸上力，爭次名機會應在奧地利之上。
塞爾維亞戰力高有料到
簡評：塞爾維亞續由名宿史杜高域執教，箭頭阿歷山大米祖域、杜辛華荷域及隊長杜辛泰迪治仍然係不可或缺，實力遠勝同組對手。匈牙利擅打整體戰，喺早前歐國聯表現突出，加上之前兩屆歐國盃都能殺入決賽周，實力不容小覷，保加利亞、黑山、立陶宛均問題多多，難成氣候。
丹麥冇艾歷臣都夠砌
簡評：丹麥經歷上年世盃分組賽出局嘅沉重教訓，唔敢再輕敵，雖然核心基斯甸艾歷臣今次養傷，幸好中場仍有賀積查治，以及「賓福特3子」丹斯加特、馬菲亞斯贊臣及基斯甸洛加特助陣，影響不大。芬蘭、北愛爾蘭守強攻弱，哈薩克、聖馬力諾屬魚腩部隊，只有斯洛文尼亞稍為威脅到丹麥爭首名。
瑞士一枝獨秀出線冇難度
簡評：瑞士喺上屆歐國盃殺入8強，恩尼森馬、文路爾艾簡治、格列沙加等均效力歐洲頂級球隊，而且係大賽常客，近9屆大賽只缺席2012年歐國盃決賽周，表現非常平穩，首名出線機會較大。反而羅馬尼亞、科索沃、以色列實力接近，次名爭逐會更加激烈。
葡萄牙實力超晒班
簡評：葡萄牙喺上年世盃8強止步，主帥費蘭度山度士被炒，改由前比利時教頭馬天尼斯上任，去咗亞洲搵食嘅隊長C朗繼續獲徵召，但預計會逐步退居二線，葡軍之前連續7屆進身歐國盃決賽周，首名晉級在望。雖然冰島及盧森堡近年略有進步，但同之前兩屆都殺入歐國盃決賽周嘅斯洛伐克相比，實力明顯遜色。
歐國外賽制
53隊分10組，A至G組每組5隊，H至J組每組6隊，採雙循環制。每組首2名將連同主辦國德國及3支來自歐洲國家聯賽的球隊進身決賽周。分組賽同分將順序以下列方法定排名：
1.對賽的較高總得分。2.對賽的較佳得失球差。3.對賽的較多入球。4.對賽的較多作客入球。5.較佳總得失球差。6.較多總入球。7.較多總作客入球。8.較多勝出場數。9.較多作客勝出場數。10.較少犯規點數。（由紅黃牌數目而定）。11.歐洲國家聯賽較高總排名。
基沙文 法國基沙文 法國
基沙文 法國
施連斯基 波蘭施連斯基 波蘭
施連斯基 波蘭
卡斯柏舒米高 丹麥卡斯柏舒米高 丹麥
卡斯柏舒米高 丹麥
基科 意大利基科 意大利
基科 意大利
盧卡古 比利時盧卡古 比利時
盧卡古 比利時
格列沙加 瑞士格列沙加 瑞士
格列沙加 瑞士
查漢奴古 土耳其查漢奴古 土耳其
查漢奴古 土耳其
阿歷山大米祖域 塞爾維亞阿歷山大米祖域 塞爾維亞
阿歷山大米祖域 塞爾維亞
拉菲爾利亞奧 葡萄牙拉菲爾利亞奧 葡萄牙
拉菲爾利亞奧 葡萄牙
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