利維做嘢！干地48小時內被炒 熱刺變天！9.6億賣走埋卡尼

干地

熱刺面臨驚天巨變！據英國媒體報道，熱刺主席利維已同意將意大利領隊干地炒魷，並會再次委任賴恩美臣做看守領隊帶埋今季餘下賽事，仲表示王牌前鋒哈利卡尼今夏將被賣走，不過熱刺要求買家「一炮過」支付1億鎊（約9.6億港元）轉會費，未知曼聯會唔會同意。

干地上場對修咸頓後炮轟球員，將帥關係已完全破裂，有媒體爆料指主席利維已同意「分手」，轉會專家Romano亦證實熱刺會喺48小時內作出行動。

由賴恩美臣帶埋今季 據報熱刺唔會急於立即聘請新帥，而係搵前球員賴恩美臣改做看守領隊，呢位31歲教練喺2021年亦曾代替被炒嘅摩連奴，以看守領隊身份帶隊7場，成為英超史上最年輕主帥。

被干地批評「年年一樣」嘅熱刺，今個夏天亦醞釀大地震，王牌前鋒哈利卡尼跳過幾年「草裙舞」後，夏天又再進入合約最後1年，據媒體指利維決定把握最後賺錢機會，同意賣走呢位熱刺史上「士哥王」，要求係一次過支付1億鎊（約9.6億港元）轉會費，如果收購球會係英超以外球隊先會有「折頭」。

曼城喺2021年曾經出價1.2億鎊（約12億港元）收購哈利卡尼被拒，盛傳曼聯係目前最大潛在買家，「紅魔鬼」一直視佢為C朗拿度離隊嘅繼任人，不過曼聯會唔會答應1億鎊簽一個就快30嘅球員仍係未知數。傳聞拜仁慕尼黑同皇家馬德里都有意簽入哈利卡尼。

哈利卡尼（右） 賴恩美臣（左） 利維 熱刺（左）上仗賽和修咸頓成將帥決裂導火線。