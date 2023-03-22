甘士比旺細繼續追

今晚繼續有英乙賽事，曼斯菲主場迎戰甘士比（上圖），曼斯菲聯賽排第8，想升班就要努力搶分，至於排15嘅甘士比踢緊風流波，殺入英足盃8強有晒交代，今場返到聯賽再搏殺，佢哋近4仗聯賽全開2球或以下，吼實中位數2.5球入球細。（周四凌晨3時45分開賽）

曼斯菲爭升班有心無力 曼斯菲屬於爭升班邊緣分子，同第3位嘅諾咸頓相距10分，爭直接升班資格就要繼續努力，但佢哋始終同升班附加賽幾隊分數較為接近，有搶分動力。只可惜球隊近況一般，近4仗僅贏1場，對上一次主場對升班競爭對手沙福特城更大敗2比5，今仗就算有主場之利，都冇贏波把握。

甘士比排第15，升班無望又不愁降班，即係踢緊風流波，球隊可以為下季做準備，球員冇壓力下隨時有更好表現。佢哋剛喺英足盃殺入8強，上仗越級挑戰白禮頓，結果輸0比5出局。乙組仔對住英超前列球隊，同當時得令嘅三笘薰交手，大敗好正常，相信唔會影響信心，不過上場輸咁多，返到聯賽都會做好防守，既然佢哋聯賽旺開細，一於再追。

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