勝利才子收身靚力度強
昨晨內圈試馬踴躍，「勝利才子」助手快踱兩圈，按韁完成，力度強勁，馬身收得甚靚，神氣十足。
「善傳萬里」助手快踱一圈，動作敏捷，步伐整齊有力，生猛活潑，火氣旺盛。「機緣巧俠」助手快踱一圈，步頭揮灑自如，神態活躍，毛色深潤。
「浪茄仔」鍾易禮快踱兩圈，沿途試來小心翼翼，渾身是勁，體態結實，朝氣蓬勃，狀態冇得彈。「電氣騎士」助手快踱一圈，動作靈活，出腳勁強，馬身恰到好處，情緒集中，佳態洋溢。
「伊臣」副練快踱一圈，力度貫注，身材紮實，神采飛揚，毛色鮮明，具備戰鬥水準。「一舖到位」助手快踱兩圈，步密如輪，馬身脹卜卜。
「正氣青驅」助手快踱兩圈，步頭硬朗，馬身線條分明，精神爽利，毛色油潤，勇況持續。
「創建群英」助手快踱兩圈，扣韁完成，步大力雄，體格強壯，毛色立立令，勝後未有走樣。
「龍東傳承」助手快踱一圈，撒開大步前進，步幅開揚有力，馬身飽滿，神采奕奕。「爆谷」助手快踱兩圈，動作靈活，落腳彈力十足。
「凌厲」助手快踱一圈，翻步硬朗，馬身肥瘦適中。「但求快活」助手快踱一圈，步頭硬淨。「華麗活力」助手快踱一圈，力貫四肢。
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