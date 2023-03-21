雲行駿起火旺運步如輪

昨朝出跳馬仍不少，草地方面，「人和家盛」潘頓拍「雲行駿起」潘明輝跳兩段，「人和家盛」大半程領先兩個馬位，步伐穩健，神態對辦；「雲行駿起」追上反應好到不得了，運步如輪，火旺神生，好弗。

「幸福至上」周俊樂跳兩段，神閒氣定走勢爽朗，馬身毛色比之前更靚。

「日新月著」霍宏聲跳兩段，擔高頭走神氣十足，勁力持續提升，佳態洋溢。

「飛騰騅」助手拍「尋寶勇士」彈草閘跳兩段，「飛騰騅」肚帶鬆了必須小心操控，廐侶也不上前挑戰，就住就住觀感一般。

健康馬器宇軒昂 大跑道方面，「健康馬」助手跳兩段，器宇軒昂，唔急唔搶，毛色潤澤馬身壯。

「包裝全承」助手跳兩段，神采奕奕，步挺爽勁，力度繼續增強持續進步。「淺草飛」助手跳兩段，聚精會神火力未減，馬身喼得好靚，勇態有增無減。「喜駿駒」助手跳兩段，順暢走過神情專注，馬身紮實毛色靚，長期在作戰水準。

「烽煙載喜」潘頓跳3段，好放鬆，步伐穩健，馬身實淨夠壯，前所未見吸引。

「金獅大將」助手跳一段，罕見無搶口好規矩，神態活躍，走勢硬朗夠勁。

「好瑪好馬」助手跳兩段，出腳愈見利落流暢，神色不斷轉好有進步。「雅典武士」何澤堯跳兩段，扣住走神態威武，身色都靚，勝後更進一步。「蟲草之凰」田泰安跳兩段，沿內欄走勁度十足，神生步爽，正值勇境。

「專一」田泰安跳兩段，一直冇轉腳但順暢，神態活躍。「精明勇駿」巫顯東拍「親愛的」跳兩段，「精明勇駿」捉實終點前等廐侶追上，一拍住即主動奔前，火氣相當好。「陸知」助手跳兩段，運步如輪，威風凜凜，火力保持有餘，依然省鏡。

兆文