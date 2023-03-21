蟲草之凰磨利求補中

明晚快活谷編跑9場草地賽事，以C+3欄C+6彎跑道作賽，三T指定5、6、7場，無多寶累積。這次三T馬膽，頭關看好近3仗贏馬後仍積極備戰有爭取4連捷決心的「淺草飛」、次關剛役谷草一哩屈居亞軍拚後力磨下火氣更猛勢可補中的「蟲草之凰」、尾關強配潘頓戰意十足的「電氣騎士」。

第5場四班1200米，三T頭關，形勢似明實暗。「淺草飛」今季加盟黎廐演出如脫胎換骨，近3仗在此程皆輕勝，連拚後仍積極備戰，有爭取4連捷決心，作膽應穩。「勝利才子」季內6戰4度入位，四班夠分量。「前風」前仗在佳速下跑亞軍，剛役早段跟得過急屈居殿軍，復課所見火氣依然旺盛。「魅力一丁」連仗在田草1000米走勢強勁，今轉爭谷草1200米憑新鮮感小心變身。

第6場四班1650米，三T次關，勢均力敵場合。「蟲草之凰」季內在勤跑下勇態扳升，上仗同程途中被碰撞仍在佳速下追入亞軍，拚後加強做工夫，火氣更猛，勢可補中，宜作馬膽。「又享耆成」上仗此程途中碰撞仍追入季軍，狀態又回到大勇境界。「包裝全承」近3仗此程跑入冠季各一，其中剛仗贏馬走勢從容，質高分子四班遲早留不住。「機緣巧俠」慢熱馬季內6度上陣愈跑愈勇，其中剛役同程早段擠迫追入季軍只負1乘多，鬥心回旺，今仗磨利而臨必拚。

電氣騎士戰意十足 第7場三班1200米，三T尾關，警察盃，形勢緊湊，投注不宜偏重。「電氣騎士」近兩仗同程皆跑亞軍，4歲馬愈跑愈進步，強配潘頓戰意十足，穩膽之材。「冰雪奇遇」近兩仗田草及泥地1200米負135磅在高速下跑入殿、冠軍，今升班轉爭谷草孭123磅獲減12磅更好跑。「自然輝煌」季內在此程跑入冠亞各一，三班佔優勢。「華麗活力」上仗谷草1000米以強橫後勁追入季軍，今增程跑1200米必可發揮所長，抽3檔靚位隨時搗亂大局。

金駒