何時發力視乎馬性

早前周俊樂騎「綫路光明」的跑法曾被董事研訊，但經練馬師證實為策騎指示，且跑第3名亦為歷來唯一上名，故董事接受解釋可說合情合理。

每匹馬的性能各有不同，有些爆炸力強，三幾步可瞬間加速超越對手，有些馬則要一早發力，以「奇妙年華」為例，需要在900米已經開始大力推騎方可逐步推進，如果留到轉正直路才催策，幾乎可以說是必敗無疑，因為根本沒有瞬間加速的竄勁。當然馬比汽車更複雜的是馬並非機器，有些馬長力充沛，有些馬只得200、300米力，練馬師及騎師要理解馬性配合發揮。

潘頓騎馬，很多時按韁到200、300米才開始用力催策，此中有成功例子，也有落敗的場合，但同人不同命，絕少如周俊樂般受到質疑。以前在本欄曾討論過，一般在轉正直路開始力策是常理，除非陣上往績顯示馬匹衝程短要盡量留力，不然的話太遲才力策總會引起一些質疑。

以剛周日尾場「色種笑」為例，升班少負13磅，賽事步速比對上一場的四班更慢，再加上當日的A欄明顯較利前置、甚至前領跑法，在這樣的客觀形勢之下，潘頓決定比上賽遲了一兩步才開始力策，事後看來頗有點不智。

卡洛斯