打吡戰3連勝！巴塞絕殺銀河艦隊

巴塞3殺銀河艦隊！周一凌晨西甲「國家打吡」，巴塞隆拿憑基斯爾補時絕殺，主場2比1反勝皇家馬德里，依家榜首優勢增加至12分，以巴塞隆拿今季嘅穩定性，西甲冠軍已成囊中之物，教練沙維亦承認今場勝仗令球隊向重奪聯賽錦標邁進一大步。

巴塞踏入2023年，已先後喺西超盃同西盃贏過皇馬，今仗一開波就向客隊瘋狂施壓，但先入波反而係皇馬，雲尼斯奧斯祖利亞9分鐘左路傳中，省中朗奴阿拿奧祖改變方向彈入，不過巴塞始終控制住形勢，喺完半場前由沙治羅拔圖扳平1比1。

基斯爾補時入救命波 下半場雙方各有機會，81分鐘皇馬前鋒馬高阿辛斯奧入波，但VAR判越位在先慘食詐胡，直到92分鐘後備上陣嘅基斯爾接應傳中，禁區內無人看管下射入，協助巴塞絕殺2比1，榜首領先優勢增加至12分。

巴塞教練沙維賽後表示：「我唔會話巴塞已經係冠軍，因為聯賽仲有12輪，但呢場國家打吡勝利非常重要，令球隊更有信心同士氣，我哋向西甲冠軍行前一大步，我為球員嘅表現感到光榮。」