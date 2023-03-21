尾段11打9大逆轉 富咸3紅自爆 紅魔行大運衝冠

富咸自爆紅魔行大運！周一凌晨英足總8強激鬥，曼聯主場迎戰富咸一度陷入劣勢，全靠富咸上演一幕「40秒自爆」鬧劇，領隊馬高施華同兩大主力韋利安、阿歷山大米祖域齊齊食紅牌，造就曼聯尾段連入3球，反勝3比1晉級。更好彩係曼聯4強抽籤成功避開曼城，將會同白禮頓爭入決賽，真係行運行到落腳趾尾。

曼聯今仗雖然主場出擊，但同富咸只係踢成均勢，論埋門入肉程度客隊更勝一籌，50分鐘更由阿歷山大米祖域門前轟入開紀錄。正當以為富咸可以降「魔」，70分鐘出現戲劇性發展，韋利安喺白界前用手擋出查頓辛祖射門，VAR介入後球證去場邊睇重播，富咸領隊馬高施華因激烈抗議被罰紅牌。球證之後判韋利安紅牌兼罰12碼，點知米祖域抗議期間，竟然出手推撞球證，同樣被逐，喺40秒之間富咸就食咗3張紅牌。

般費推旁證冇下文網民批大細超 般奴費南迪斯為曼聯操刀12碼追平，尾段更藉打多兩人優勢，由沙比薩同般奴費南迪斯各建一功，有驚無險反勝3比1殺入4強。

富咸將帥「衰衝動」拎紅，其中米祖域「出手」更加不智，甚至有機會被重罰停賽10場。然而，月初曼聯作客利物浦時，「般費」從後一掌推開旁證，不過事件就冇下文，大批網民都批評球證執法尺度唔一致，有球迷更留言：「連推球證都有特權？」除網民之外，前英格蘭國腳戴倫賓特都話：「般費推旁證乜事都冇，米祖域就即場紅牌，VAR嘅尺度不一真係好令人尷尬。」

抽靚籤避開「藍月」4強鬥白禮頓 曼聯嘅好運唔只喺場內，同晚4強抽籤，佢哋避開曼城抽中對白禮頓，而「藍月」就對錫菲聯，意味「曼市打吡」嘅夢幻決賽仍然有機會上演。領隊坦哈格賽後表示：「球隊有明顯進步，呢班球員有好強嘅信念同性格，冠軍會喺季尾先決定，而我哋依家處於一個有利位置。」