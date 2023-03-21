今晚英甲前列大戰，班士利主場硬撼「貓頭鷹」錫周三。雖然班士利要爭升班附加賽資格，但榜首錫周三同樣要保住前2嘅直接升班席位，佢哋挾23場聯賽不敗走勢，有力反客為主，小讓平半上盤揀得過。（有線601、661台周三凌晨4時直播）

主場出擊嘅班士利狀態勇銳，近11仗聯賽豪取9勝2和未輸過，單計主場更加5連勝，包括擊敗次席普利茅夫，箭頭達文特高爾頻有士哥，協助球隊一路狂飆殺上第4位，前6嘅升班附加賽資格可期，不過上仗作客韋甘比，要末段先入波險勝1比0，表現略見回落。

近23場聯賽16勝7和

另一邊廂，榜首錫周三日前聯賽只能逼和保頓1比1，現時打少兩仗下，只領先次席普利茅夫1分及第3位嘅葉士域治3分，係有少少優勢，但前2嘅直接升班席位仲未穩陣，因此鬥心唔使懷疑。查實錫周三同樣弗爆，自從上年10月輸畀普利茅夫後，近23仗聯賽取得16勝7和不敗佳績，包括近6仗聯賽獲5勝1和，絕不遜於班士利，而且「貓頭鷹」客場特醒，今季16仗聯賽作客，取得10勝4和僅2負，客場成績冠絕英甲，就算造訪態勇嘅班士利亦冇有怕，上盤可取。