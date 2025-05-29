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蘇菲亞擺弄長腿熱辣辣
52歲美國電視劇《摩登家庭》（Modern Family）哥倫比亞女星蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara），前日在社交網上載身穿黑色開胸一件頭泳衣，坐在梳化上大晒長腿的性感照，姿態誘人，她留言：「夏天就快嚟到啦！」
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