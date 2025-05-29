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上西怜出動「胸」器吸客
日本女團NMB48的23歲前成員上西怜，上月舉行離隊公演，正式告別加入長達9年的組合。
出名擁有好身材的她，向來是隊中寫真女王，她退團後沒有浪費天賦本錢，繼續行性感，早前就宣布成為內衣品牌的代言人拍廣告，親身示範不同款式的內衣，大晒凹凸有致的誘人身段。
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