Karina「踩地雷」 刪相撲火

南韓總統選舉將於6月3日舉行，韓國人氣女團aespa成員Karina前晚突然上載身穿紅色外套的照片，外套上印有「2」字，引起網民聯想，懷疑她支持以紅色為象徵色、選舉號碼為2號的國民力量黨候選人金文洙。有粉絲對Karina的舉動表示失望，亦有人認為Karina可能未有想到照片帶有政治色彩。所屬的SM事務所澄清Karina只是想分享日常照片，並無附帶其他目的，她知道引起誤會後已立即刪除照片，並透過付費聊天程式向粉絲致歉，承諾今後會加倍注意，而aespa未受事件影響，昨晚照常出席在日本橫濱市舉行的頒獎禮《ASEA 2025》。

其實在選舉期間，當地藝人都會盡量避免發布令人懷疑帶有政治色彩的照片或圖案，以免惹起揣測。男團ZEROBASEONE成員金泰來日前卻上載了令人聯想到2號的「V」字手勢照片，使用的手機保護套則是藍色，剛好是1號候選人的代表顏色，他幽默表示：「現在這個季節不可以做『V』字手勢，我用手機的顏色來中和吧。」不過最終還是將照片刪掉。