Deborra發炮轟偷食 曉積文離婚 19.5億身家被分
澳洲男星「狼人」曉積文（Hugh Jackman）與妻子Deborra-Lee Furness分手兩年，女方日前正式申請離婚，並發聲明聲討老公背叛，背着她與音樂劇拍檔出軌！
曉積文於2023年與結婚27年的妻子Deborra-Lee Furness分手，早前傳出分手原因是男方於2022年與美國女星Sutton Foster合演百老匯劇《The Music Man》撻着出軌。與曉積文育有一對養子女的Deborra，被爆本月23日在紐約法庭正式申請離婚，瓜分曉積文約19.5億港元身家，並發聲明斥曉積文背叛。
Deborra滿腹苦水，在文中表示：「我向所有經歷過背叛這種創傷性旅程的人，致以關心與同情。它是個深刻的傷口，然而我相信上天與神/宇宙，你所視為引導者的任何東西，一直都在照顧我們。這個信念幫助我度過差不多30載婚姻的崩塌。我從這個經驗吸收到很多知識與智慧。即使我們遇到明顯的障礙，它都引領我們變得更好，找到真正的方向。它會令你痛苦，但長遠來說，回到自己與活出真我、價值觀與界限，是解放與自由。我所學到的一件事，是一切都不是關乎個人。我們都走在各自的旅程，我相信人生中的關係不是隨機。我們被其他人吸引，我們邀請他們進入生命，去學習自己的課題，認知與治療自己殘缺的部分……我保持感恩。」
高調拖新歡出巡
知情者透露：「Deborra傾到一個滿意嘅離婚協議，包含一筆可觀嘅贍養費。佢哋講數講咗一排，但最後得到佢認為自己應得嘅數目，雙方都保障到自己財務。離婚官司唔會有風波，呢樣嘢會為佢帶嚟所需要嘅解脫。」又表示：「佢哋已經事前傾好協議細節，所有贍養費同子女未來嘅支出都列好晒。雙方係和平，同盡力做好父母本分。」曉積文與新歡Sutton Foster上周六被拍到在紐約手拖手行街，知情者指Deborra對此大為傷心：「佢唔敢相信自己咁多年嚟支持曉積文，最後由Sutton收割晒啲回報。」
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