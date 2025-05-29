Deborra發炮轟偷食 曉積文離婚 19.5億身家被分

Deborra滿腹苦水，在文中表示：「我向所有經歷過背叛這種創傷性旅程的人，致以關心與同情。它是個深刻的傷口，然而我相信上天與神/宇宙，你所視為引導者的任何東西，一直都在照顧我們。這個信念幫助我度過差不多30載婚姻的崩塌。我從這個經驗吸收到很多知識與智慧。即使我們遇到明顯的障礙，它都引領我們變得更好，找到真正的方向。它會令你痛苦，但長遠來說，回到自己與活出真我、價值觀與界限，是解放與自由。我所學到的一件事，是一切都不是關乎個人。我們都走在各自的旅程，我相信人生中的關係不是隨機。我們被其他人吸引，我們邀請他們進入生命，去學習自己的課題，認知與治療自己殘缺的部分……我保持感恩。」