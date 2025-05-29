暢所欲玄：端午節想行運？着衫、玩水有禁忌

端午佳節將至，古時已流傳一些禁忌。所謂「游過龍舟水百病消除」，但大家最好避免到沙灘或溪澗游水，相傳這段時間，江邊河邊特別多「好兄弟」出沒，好似等緊人們落水「交替」。雖然端午正午（大約上午11時至下午1時）為陽氣最盛的時段，但陰氣亦會隨之慢慢滲出。各位家長務必注意，勿讓小朋友在這個時段去玩水。老一輩相傳，「午時水」容易招致水厄，尤其是體質較弱的細路仔和老人家，更要特別留神。即使是成年人，如果近期運勢不好，建議忍一忍，避免在這個時候沾水。

衣着方面都有講究。端午節在五行中屬「火」，如果你全身都着紅色衫，恐怕會「火氣太盛」，容易招惹口舌是非；但如果全身着黑色衫，又會加強「陰氣」，對健康不利。最穩妥的做法是着淺色衫，或者在服飾上加少少紅色點綴，就可以調和氣場，尤其要去廟宇參拜或出席重要場合的朋友，更應該留意服飾是否適宜。

端午節當天，建議大家盡量避免前往醫院或墓地等陰氣較重之地。雖然當日陽氣旺盛，但這些場所陰氣聚集，體質虛弱者容易受到影響。若情況特殊非去不可，記得隨身攜帶紅布、艾草、護身符或香包，或回家後用鹽水淨身，以求心安。

玄學及風水顧問鶴玄師傅@上善功德堂