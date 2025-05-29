台灣型男吳尊與初戀女友結婚後，育有一對子女，一家四口幸福美滿。近日他分享去巴黎旅行的影片，他趁太太做Facial，帶兒子Max四處打卡。現年11歲的Max相當活潑，拉住爸爸的手在廣場轉圈，兩父子還鬥嘴比較攝影技術，不少網民留言指Max愈大愈似爸爸，十足餅印般帥氣，果然基因強大！