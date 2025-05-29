出歌紀錄成長 連詩雅Mon實老公情史
「時尚靚媽」連詩雅（Shiga）與吳雨霏，昨日偕歌手張馳豪及馬天佑出席活動，做了媽咪的Shiga明顯升Cup，加上一身健康膚色，明艷照人。
最近Shiga兼顧音樂劇、網台節目及湊女，還準備於6月底推出新歌，她說：「都有4年冇新歌，首歌講成長，覺得自己去到人生另一階段。」問到老公陳家樂主持的網台節目《巴打圍爐》，似跟其《絲打圍爐》打對台，她說：「佢哋係一班男人圍埋傾心事。（家樂話追女仔係百發百中？）我有睇晒成個節目。（佢追你都係百發百中？）我都唔記得，但我哋真係好投契，佢講嗰個百發百中，意思係覺得有機會先出擊，我哋係好自然咁走埋一齊。」
吳雨霏心郁復出
至於吳雨霏早前先後擔任兩個演唱會的嘉賓後，被粉絲要求復出，她直言有計劃，但要從長計議：「我享受企喺舞台，都有唱片公司傾我，但唔可以放低屋企3個小朋友，亦因為有家庭，唔可以好似以前咁搏殺，所以要請教吓Shiga。」談及好姊妹鄧麗欣（Stephy）蜜運中，她笑言曾催婚，但對方未有理會，亦不覺得Stephy男友似韓國天王Rain。
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