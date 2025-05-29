出歌紀錄成長 連詩雅Mon實老公情史

最近Shiga兼顧音樂劇、網台節目及湊女，還準備於6月底推出新歌，她說：「都有4年冇新歌，首歌講成長，覺得自己去到人生另一階段。」問到老公陳家樂主持的網台節目《巴打圍爐》，似跟其《絲打圍爐》打對台，她說：「佢哋係一班男人圍埋傾心事。（家樂話追女仔係百發百中？）我有睇晒成個節目。（佢追你都係百發百中？）我都唔記得，但我哋真係好投契，佢講嗰個百發百中，意思係覺得有機會先出擊，我哋係好自然咁走埋一齊。」