中娛星動：90花同場 難免比較 白鹿章若楠零交流 范丞丞左右逢源

女星楊穎（Angelababy）離開《奔跑吧》後，內地小花白鹿成為節目風頭躉，日前加入近期人氣急升的飛行嘉賓章若楠，兩位90後小花同場，網民難免拿二人作比較。不過向來醒目的范丞丞就好識撈，左右逢源，氹得兩女好開心。

內地小花白鹿向來是內地綜藝節目《奔跑吧》的常駐成員，早於Angelababy還在節目組時，兩女已水火不容，有指Baby當時因為鏡頭太少，於錄影期間大發脾氣，白鹿也被她罵過，兩幫粉絲更掀起罵戰，及後因為Baby被封殺兼離開節目組，白鹿順勢取代她的位置升呢一姐，亦成為新團寵。

現時節目拍至第13輯，日前更加入同是90後小花、憑劇集《難哄》而人氣熱度急升的章若楠，令節目增添不少生氣。

行沙灘各出風頭 兩位90花同場，觀眾難免有所比較，不過據知二人雖然甚少交流，但亦沒有爭風頭。而范丞丞就可謂左右逢源，向來搞鬼的他，於泥漿競技時捉弄白鹿，被對方追打，十足打情罵俏的情侶。之後他又與章若楠一組玩遊戲，把對方畫成「花面貓」，章若楠分享合照，看來他們相當合拍。

此外，日前節目組到海灘拍攝「海灘走花路」主題，白鹿穿着藍色Deep V公主裙上陣，仙氣十足。至於章若楠雖然穿上休閒裝，但於沙灘上又跑又跳，活潑可愛，更氹得自稱是「新生代導演」的范丞丞為她親自拍片，獲網民大讚宛如青春電影女主角。