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林凱恩還原女神本色
林凱恩搣甩男仔頭形象，行氣質路線。
藝人林凱恩憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角為人熟悉，雖然劇中角色個性較為男仔頭，更多以中性造型示人，但現實中的她長相甜美又有姣好身材，被不少人視為女神。近日她在社交網分享旅遊照派福利，見她戴上草帽，身穿一字肩白色紗裙，大晒香肩及白滑長腿，相當吸睛，仙氣造型獲得粉絲一致好評！
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