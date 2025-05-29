藝人林凱恩憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》Bonnie一角為人熟悉，雖然劇中角色個性較為男仔頭，更多以中性造型示人，但現實中的她長相甜美又有姣好身材，被不少人視為女神。近日她在社交網分享旅遊照派福利，見她戴上草帽，身穿一字肩白色紗裙，大晒香肩及白滑長腿，相當吸睛，仙氣造型獲得粉絲一致好評！