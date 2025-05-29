孖咇睇騷咬耳仔 伍允龍認戀李蔓瑩

憑電影《九龍城寨之圍城》人氣急升的伍允龍，與鍾嘉欣分手後感情一片空白，原來已暗撻較他年輕13歲的「宅男女神」李蔓瑩，前晚更結伴睇演唱會，伍允龍隨即大方認愛！

伍允龍早前被拍得偕女伴同遊主題樂園，但受訪時不願透露太多，只表示：「依家係認識中。」他前晚到紅館睇騷支持林峯，同行還有李蔓瑩（Renee），二人坐在觀眾席肩並肩咬耳仔，相談甚歡，Renee更不時含情脈脈地望着男方，關係引起揣測。雖然他們在工作上幾乎零交集，但原來有互相關注社交網帳號，據知伍允龍因為與平台合作拍打機片，想認識一位會打機的異性，在中間人介紹下與Renee結緣。

打機擦出愛火 被問到與Renee的關係，伍允龍回覆時突然主動認愛：「好多謝大家最近嘅關心，同我一齊出席演唱會嘅，係我女朋友Renee，亦係較早前一齊去主題樂園玩嘅朋友，最近透過朋友介紹認識開始拍拖，希望嚟緊大家畀多啲時間同空間我哋，多謝大家！」Renee亦回覆：「多謝大家祝福，希望大家畀啲空間我哋啦！」問到喜歡對方甚麼？她甜絲絲表示：「大家有共同話題、共同喜好，佢好善良同埋有愛心。」並笑稱共同嗜好是打機。

Renee擁有32E傲人身材，加上長相及聲線甜美，獲封「宅男女神」。她是雙性戀者，去年與拍拖4年的同性富貴髮型師Joe分手，其後Joe突然在社交網發文：「有老婆都介入人哋嘅感情，損人而不利己，真係若要人不知，唔好太低B。」疑暗寸Renee搭上ViuTV藝人駱振偉，令她蒙上污名。