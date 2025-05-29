《新聞女王2》拍檔逐一送祝福 生日應援登紐約時代廣場 佘詩曼被封傳奇女星

視后佘詩曼昨日牛一，各地粉絲為她在全世界插旗慶祝，紐約時代廣場的巨型屏幕更形容她是「Legendary Actress」（傳奇女星），非常威水！而正拍攝新劇《新聞女王2》的她，獲劇組送上一人一句祝福，當中黃宗澤爆笑指她「唔係人」，認真老友！

佘詩曼昨日正日生日，由香港、廣州、杭州以至美國都有Fans買下巨型屏幕廣告為她慶祝，當中紐約時代廣場的廣告更寫上「Legendary Actress」，令她威到美國！

正在內地拍攝新劇《新聞女王2》的阿佘，被劇組滿滿的愛包圍，除收到大量鮮花及蛋糕，一眾藝人及台前幕更拍片送上祝福，當中黃宗澤搞鬼說：「佘詩曼係點？佢唔係人，佢係女王嚟嘛！」高海寧說：「Man姐（阿佘角色）係一個好努力嘅人，同佢開工覺得佢可以帶大家做好一件事，我好鍾意同佢探討人生，佢係一個好好嘅人生導師。佢無論工作態度定係人生演繹，仲有待人處事都一流，佢好愛護我哋一班演員，係一個好好嘅大家姐。」

馬國明開金口祝賀 王敏奕說：「好開心可以認識你，《新聞女王》你係至高無上，但喺我心中，你係我最好嘅Man姐，係一個最Work hard play hard嘅人！」陳曉華則大讚阿佘溫暖：「阿佘喺我心目中擁有溫暖嘅形象，好多謝遇上你，多謝你對我嘅鼓勵！」而馬國明還大開金口唱歌：「佘詩曼~你最美麗！」

至於李施嬅在社交網分享與壽星女的合照，更送上阿佘最愛的公仔蛋糕，寫道：「Happy Birthday To Beautiful Queen，永遠靚靚生日快樂！」