BLACK PINK世巡 明年1月啟德開唱

韓國人氣女團BLACK PINK今年2月宣布將於7月合體展開世界巡迴演唱會，當時公開的亞洲場次只有首爾和日本東京，而昨日YG事務所突擊宣布追加場次，包括台灣、泰國、印尼、菲律賓、新加坡及香港的演出，其中香港場將於明年1月24及25日在啟德體育園主場館舉行，作為今次世巡的最後一站，而BLACK PINK是繼人氣男團NCT Dream之後，第二隊宣布在該場地開騷的韓國組合，勢必掀起搶飛潮，至於台灣場則將於今年10月18及19日在高雄國家體育場舉行。

YG的製作總監楊賢碩前日透露BLACK PINK很快會有推出新歌的消息，昨日便有報道指組合已於上周在首爾完成新碟唱片封套的拍攝，預計今年下半年回歸樂壇，據悉楊賢碩花了很多心血製作今次專輯，唱片封套拍攝也是高成本製作。

另一方面，BLACK PINK的同門師妹BABYMONSTER剛於本月24及25日在香港開騷，而組合出道不夠兩年，YG便宣布準備推出新女團，昨日以「YG NEXT MONSTER」為題預告陸續公開4人新女團的成員，引起大批粉絲不滿。