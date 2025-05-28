湯告魯斯遇網紅變緊張 情迷西班牙索女
荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）近期頻頻四出宣傳話題新作《職業特工隊：最終清算》（Mission Impossible: The Final Reckoning），而近日網上流傳一段他出席首映時的片段，見他與一名打扮得超性感的22歲西班牙網紅Angela Mármol見面，行走江湖多年的「老海鮮」仍難敵索女魔力，被對方即場K.O.！
片中「靚佬湯」見到Angela後即時「投降」，率先出口術大讚她的裙好靚，並叫她可以隨便發問，她即撒嬌說：「佢哋（公關）話因為我遲到，所以冇時間（發問）。」靚佬湯即表示：「我話得就得啦！」又問Angela來自哪裏，得知對方來自西班牙巴塞隆拿後笑容滿面猛讚當地好美，並開玩笑指她的英語一定好過自己的西班牙語。短片中的靚佬湯全程顯得不自在動作多多，抓頭、插褲袋、拍掌及叉腰等，網民分析他的「身體語言」後，指他當時應該好緊張。而Angela事後分享與巨星見面的感受，直言見面前心情已很緊張，更自爆：「我不停流口水，我竟然向湯告魯斯噴咗口水。」她表示原本只打算與靚佬湯打聲招呼便離開，怎料竟有時間交談，不過遺憾的是自己英語不好。查實靚佬湯對「西班牙妹」情有獨鍾，2000年他曾因合作拍戲而與西班牙女星彭妮露告絲（Penelope Cruz）「戲假情真」撻着，可惜3年後分手告終。
緋聞女友Ana狂派飛吻
另一方面，近期與靚佬湯傳緋聞的古巴性感女神Ana de Armas，前日以黑色性感Deep V打扮現身新片《殺神John Wick外傳：芭蕾殺姬》（Ballerina）於德國柏林舉行的首映禮，Ana風騷滿場飛，期間更向在場的傳媒及fans狂送飛吻。
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