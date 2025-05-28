湯告魯斯遇網紅變緊張 情迷西班牙索女

片中「靚佬湯」見到Angela後即時「投降」，率先出口術大讚她的裙好靚，並叫她可以隨便發問，她即撒嬌說：「佢哋（公關）話因為我遲到，所以冇時間（發問）。」靚佬湯即表示：「我話得就得啦！」又問Angela來自哪裏，得知對方來自西班牙巴塞隆拿後笑容滿面猛讚當地好美，並開玩笑指她的英語一定好過自己的西班牙語。短片中的靚佬湯全程顯得不自在動作多多，抓頭、插褲袋、拍掌及叉腰等，網民分析他的「身體語言」後，指他當時應該好緊張。而Angela事後分享與巨星見面的感受，直言見面前心情已很緊張，更自爆：「我不停流口水，我竟然向湯告魯斯噴咗口水。」她表示原本只打算與靚佬湯打聲招呼便離開，怎料竟有時間交談，不過遺憾的是自己英語不好。查實靚佬湯對「西班牙妹」情有獨鍾，2000年他曾因合作拍戲而與西班牙女星彭妮露告絲（Penelope Cruz）「戲假情真」撻着，可惜3年後分手告終。