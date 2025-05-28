暢所欲玄：端午開運養生

每年農曆五月初五為端午節，「端午」不屬於二十四節氣之一，卻是中國流傳已久的傳統節慶。

端午又稱為「端五」，「端」是初的意思，故「端午」就是「初五」。廣東人一向有「未食五月糉，寒衣不敢送」的諺語，就是說到了端午，炎夏才算正式來臨，可以將冬衣收起。

大多數人對端午的認知，都是與投江自盡的愛國忠臣屈原有關。據記載，楚國大夫屈原曾多次上書楚王勸諫卻不得要領，楚王更將他流放。後來楚國被秦軍攻陷，五月初二屈原得悉此事，憤然寫下《懷沙》後，便抱石投入汨羅江，以身殉國。老百姓紛紛划船打撈，並將米飯以葉子包成糉子的形狀投入江中，希望魚蝦吃飽糉子後不會吃屈原的屍身。

古人認為端午是「毒月毒日」，因為氣溫悶熱，人體的氣血也會跟隨熱氣而向外驅散。而且端午是蛇、蟲、鼠、蟻出沒的季節，細菌病毒最容易於這個時節孳生傳播，因此端午前後不妨以艾葉作湯料煲湯飲用，有清暑熱及健脾祛濕之效。

傳說鍾馗是專門除魔斬妖的鬼王，由於五月屬毒月，瘟疫病邪非常流行，而古時的醫學並不發達，因此在端午前後，人們便會於門上貼上專門捉鬼的鍾馗像，以祈求遠離病邪。

堪輿學家麥玲玲師傅