娛樂

Yanny克服恐懼學潛水
女團Lolly Talk成員Yanny（圖左）日前偕隊友阿妹接受3日潛水特訓，並在社交網發文分享感受。她坦言向來不諳水性，第一次練習時相當緊張，幸好成功克服驚恐情緒，最終學有所成，在海中自由暢泳。她對此大感滿足，同時感激阿妹的陪伴及教練的悉心教導。
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