蕭正楠學藝拍《12道蕭味》 炮製「有米豬」慰妻

藝人蕭正楠（阿蕭）榮升人父後加倍努力工作，日前亮相無綫綜藝節目《一日打工限定》，做兼職賺奶粉錢。昨日播出的一集，阿蕭擔任一日燒味師傅，一句道盡演員趕戲時的辛酸：「試過一星期吃了14餐燒味。」

師傅招攬做兼職 節目中，阿蕭學習炮製叉燒、燒鵝及燒鴨，又擔擔抬抬負責搬運，絕對是體力和耐力的考驗。他又大晒廚藝及刀功，將燒肉和燒鵝斬件，獲讚有95分，他即表示：「我喺屋企都有專人（太太黃翠如）Train我。」他即學即做「有米豬」，全程似模似樣，燒味師傅打趣說：「聽日留低電話畀我，你過時過節嚟幫吓手！」阿蕭笑說：「賺多份糧好呀！可以多啲奶粉錢！」對於「燒味才華」獲賞識，他笑言要開拍《12道蕭味》。

出名是「愛妻號」的他，表示準備回家煮叉燒給太太品嘗，又會將自家親手炮製的「有米豬」帶回家慰妻：「隻豬喺我出門口之前有人嗌咗外賣㗎！嗌外賣嗰個人就係蕭太啦！」拍攝當日，大批街坊前來幫襯「阿蕭燒味」，其中一位男士表示認識蕭母，阿蕭搞笑地說：「點解你識我阿媽㗎？你係我阿媽以前男朋友？好彩你冇追我阿媽啫，如果唔係你就係我阿爸嚟！」