娛樂

李多慧搬新居畀滿分

台灣啦啦隊韓籍成員李多慧日前拍攝短片公開新居，除了分享搬家的原因之外，還透露這是邁向在台置業的一大步。片中，李多慧從玄關的鞋櫃一路介紹到客廳、廚房，自言最喜愛客廳掛上的水晶吊燈，讓生活充滿儀式感。她很滿意新家的格局，還提到未來將陸續添購家具，打造出更符合個人風格的舒適空間。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者