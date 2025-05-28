台灣啦啦隊韓籍成員李多慧日前拍攝短片公開新居，除了分享搬家的原因之外，還透露這是邁向在台置業的一大步。片中，李多慧從玄關的鞋櫃一路介紹到客廳、廚房，自言最喜愛客廳掛上的水晶吊燈，讓生活充滿儀式感。她很滿意新家的格局，還提到未來將陸續添購家具，打造出更符合個人風格的舒適空間。