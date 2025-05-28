暫停工作 苦練空手道 吳業坤解鎖新成就 為港隊出賽

由歌手做到演員的吳業坤，現時更成功加入香港空手道初級代表隊，他坦言之前不錄歌和拍劇，特意請假出賽，見識世界級選手的威力，解鎖人生新成就。

藝人吳業坤於現時播映的無綫劇集《刑偵12》中，飾演張振朗的次人格「阿賢」，造型及演技皆大獲好評。他在很多場口中展現了溫柔又熾熱的眼神，演技絕對沒有被視帝張振朗蓋過，更有網民笑指他婚後更加靚仔！

除了事業得意，吳業坤的體育夢亦愈走愈好，2020年學習空手道的他，去年積極參加比賽，更曾於「第十五屆全國運動會」香港運動員代表選拔賽中取得第4名。昨日，他又於社交網透露入選香港空手道初級代表隊，並代表香港到烏茲別克參加亞洲空手道錦標賽（AKF）選拔賽，可喜可賀！吳業坤晒出多張比賽照，指之前不惜暫停錄歌、拍劇，放低藝人身份去操練及比賽：「唔去唔知仲有冇機會可以代表香港出賽，所以決定再任性一次……雖然輸了但嗰種痛快是無可取代的，一日仲郁得我都會練得再好啲，估唔到我都可以講一聲：『我係香港運動員。』（兼職）」。

林保怡做「燈神」任影唔嬲 而除了吳業坤之外，高鈞賢於《刑偵12》中演活了「斯文敗類」的角色而備受讚賞，與林保怡有不少對手戲的他，開工前做了不少功課，免得氣場跟對方相差太遠。

至於同樣有份參與此劇的陳若思，在開工之餘亦不忘找林保怡集郵，大讚對方沒有架子，更一次過滿足她「10個願望」：「有一日我見保怡哥心情好好，就膽粗粗行過去求合照，佢話同我影10張，跟住我就一張一張數，最後真係影咗10張。」