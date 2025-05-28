素海霖自畫「下體」拍賣

港產AV女優素海霖（Erena）今年殺入「寫真戰」，將於6月7至10日在上環舉行首個個人相展，分別有SM、電車、鄰家女孩和家居服主題，日前發放花絮片段，她受訪時表示電車主題是趁夜晚較少人時段在車上拍攝，來回遊了多次車河，電車上的她衣着相對地「保守」，透視裝透bra及露黑底，問到可有被途人眼望望？她說：「我哋喺電車同車站影都有人望，不過我哋有幾位工作人員一齊，冇人行過嚟。」是次相展她個人投資了5位數，自言只望能回本：「有啲相成半個人咁高，香港地方少，買咗都好難掛出嚟！（前日本AV女優濱崎真緒都出寫真打對台？）我同佢唔同，佢出道好多年，我啲相冇露點，展出嘅地方比較藝術，希望吸納18歲以下支持者捧場。」