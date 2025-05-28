大無畏即場卸妝 Anson Lo剖白 寧做孤獨精息紛爭

Anson Lo於節目中即場卸妝，以真實膚色示人。

男團MIRROR成員Anson Lo於節目中剖開心扉，大談各成員粉絲間的不和對自己造成的傷害，又當眾卸妝以真面目示人，真我個性盡流露！而好兄弟Ian生日將至，獲粉絲自發性地舉辦展覽會慶祝。

盧瀚霆（Anson Lo）近期落力宣傳熱播節目《呂濤米Lo 花Son Show》，頻頻於社交平台晒出拍攝花絮，他於節目內與經理人黃慧君（花姐）深情對話，分享內心世界。對於外間對自己妝容的批評，Anson Lo罕有地即席卸妝以素顏示人「以正視聽」，引起網民熱話。提到「妹豬組」成員推出新歌《Strawberry Love》反應未如預期，更帶來粉絲間的紛爭，Anson Lo坦言：「嗰時我哋都有傾過，到底呢個組合會唔會繼續？會唔會好多事情都徒勞無功呢？」他表示曾擔心粉絲間的爭執會影響成員對他的看法：「諗過不如唔好同大家接觸，工作同私底下都自己一個，咁咪唔會出現『唔想見到邊個同邊個玩』，咁係咪可以一了百了呢？」花姐大爆成員為了紓緩粉絲的鬥爭，選擇在公開場合故意避開，令她心痛。

對於外界的負評，Anson Lo指已慢慢學習釋懷：「記得第一次攞CHILL CLUB『年度男歌手金獎』，我係好驚嘅，攞到嗰下覺得『死喇！我係咪唔值得，大家會點諗？』依家攞獎就會自信啲，既然有機會拎獎，就大方去講自己想講嘅嘢。」而極端粉絲惡意貶低其他成員，他不禁慨嘆：「可以唔愛，但唔可以傷害！如果你想某個人好，咪專注喺某個人身上，覺得會減少好多紛爭。」

Ian獲粉絲搞展覽慶生 另外，陳卓賢（Ian）將於6月9日迎來32歲生日，其國際歌迷會為他舉辦生日展覽，現場設有5大主題打卡位，讓粉絲重溫偶像演出的點滴。粉絲更自發為Ian生日期間舉行的澳洲站巡唱作應援，帶同應援物到場大合照及唱生日歌。歌迷會代表Cathy透露Ian正忙為巡唱準備，未必能到場，但相信他會在社交網看到大家的心意。