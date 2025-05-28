出動200人拍攝 陳豪舞火龍大陣仗 張曦雯冒險打卡

視帝陳豪日前為新劇首次舞火龍，劇組出動超過二百人拍攝，相當大陣仗，他雖然首次舞火龍，亦舞得有板有眼，太太陳茵媺更帶同3名子女到場打氣。至於女主角張曦雯為求打卡，竟把插滿香的龍珠搶來拍照，膽識過人。

由陳豪、張曦雯、劉佩玥及馬貫東等主演的無綫新劇《俠醫》正拍攝得如火如荼，眾人日前現身大坑拍攝舞火龍場口，場面盛大。陳豪接受無綫節目訪問時，透露入行多年也是首次拍攝舞火龍：「仲要一嚟就舞龍頭添！」故特意叫太太陳茵媺帶同小朋友來探班，笑指他們高興得不肯離開。

期間他又化身導賞員為大家介紹拍攝情況，除一眾演員外，還有打鼓團隊助陣，劇組出動了多部攝錄機及無人機配合，非常大陣仗。他說：「我哋平時出動大約30、40人，今日我諗精兵二千！哈哈，誇張咗，二百人左右啦，都多㗎！」他形容插滿香的龍頭很重，幸好他亦應付得來，表現專業。至於負責舞龍珠的馬貫東也表示有難度，一不小心就容易受傷，而張曦雯就相當大膽，竟搶走龍珠影靚相。

買車仔麵愈老愈型 此外，有網民於社交網分享了在深水埗街頭偶遇陳豪排隊買晚餐，留言寫道：「不愧是從小愛逛街買好看衣服的人，穿搭永遠都那麽好看，TVB衣品最好的男藝人，沒有之一！」相中他在排隊買車仔麵，穿着襪子配潮拖，難怪網民都讚他愈老愈有型。