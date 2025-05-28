娛圈單打：紅白戰陰風陣陣 紙紮公仔嚇親人

《中年好聲音3》「生命鬥士」李金凱雖然7強止步，但人氣不跌反升。最近《中年好聲音3紅白大戰》後台花絮流出，見到金凱坐住手推車被劉洋推住玩，點知劉曉昆接手後玩到忘晒形搞到翻車，金凱後腦差啲「砰」一聲撼落地，睇見都心寒。

眾所周知，後腦着地真係可大可小㗎，難怪片段一出，網民即刻插爆劉曉昆安全意識零分，為咗搶鏡累街坊，反而金凱仲反過來關心有冇整親對方，呢份氣量真係冇得頂。

至於紅白大戰呢場騷，本來班Fans餓足一個禮拜諗住有嘢睇，點知開場冇耐就被陳芷盈同阮慧珊嘅《心急人上》嚇到瞠目結舌，兩個姐姐夾硬扮少女都算，仲要拖住幾具戴住海兒同「阿媽」面具嘅紙紮公仔出場，成個畫面陰風陣陣，似足七月十四睇湘西趕屍咁，有網民建議索性改名為《終年好聲音之破地獄》。

不過最慘係海兒本尊坐正喺台下，睇到自己個頭套好似無主孤魂咁喺台上面飄嚟飄去，真係喊又唔係笑又唔係，認真大吉利是！

講番金凱呢位雲南漢子嘅故事又確係勵志到爆，佢10歲嗰陣貪玩掂到5千伏特高壓電失去雙臂，但佢完全冇被擊倒，反而練就咗比普通人更強嘅意志，仲做埋網絡主播用歌聲感動人。

最近見佢同劉洋去長洲歎海鮮，全程由李二姐貼身照顧，二姐一啖一啖餵佢食嘢，細心到呢，兩姊弟相濡以沫，溫情滿瀉，隔住Mon都Feel到暖意。

難怪金凱近日行情看漲，唔止獲拉姑「賜封」做新寵，連譚輝智都要靠邊站，仲話會加入《愛．回家》添，雖然有酸民潑冷水話佢未必紅得耐，但睇佢面對逆境仍然以生命感動生命，呢份正能量真係冇得輸，金凱加油！