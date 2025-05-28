螢幕情侶 世紀同框 鍾嘉欣10年冇見「管家仔」 感觸淚崩

藝人林峯與鍾嘉欣當年因拍攝劇集成為經典螢幕情侶，前晚嘉欣為林峯演唱會擔任嘉賓，兩人相隔十多年再見面，促成世紀合體。林峯更搞喊嘉欣，急忙用紙巾幫對方抹淚。

藝人林峯在紅館舉行一連7場的《Go With The Flow》演唱會，前晚第5場演出更邀得專程由加拿大返港的鍾嘉欣擔任表演嘉賓。林峯和嘉欣曾在無綫劇集《溏心風暴》中分別飾演「程亮」和「常在心」，又在劇集《溏心風暴之家好月圓》中扮演「管家仔」和「于素秋」，是經典的螢幕情侶，故此次兩人世紀同框，即掀起觀眾回憶殺。

嘉欣前晚身穿低胸裝出場，與林峯合唱快歌《馴獸師之王》，令現場氣氛High爆。隨後兩人來個抱抱，勾起台下觀眾的集體回憶，林峯一開口更搞喊嘉欣：「沒有常在心的日子，第7,900日。」嘉欣聞言當堂爆喊：「好開心，我哋十幾年冇見，管家仔。」林峯即為她抹眼淚說：「唔好喊，個妝會花。」嘉欣指這次再與林峯相見，即回憶起兩人當年初認識的時候：「當年我22歲，你27歲，當時已經知道你會發光發亮，只係等緊你幾時會爆，多謝你帶畀觀眾美好回憶。」林峯聞言亦眼濕濕，相當感動：「搞到我都想喊……諗住好輕鬆。」嘉欣則說：「我未見過你喊，你不嬲都好Man，如果我搞喊你就好叻。」

約定下次互換身份 林峯與嘉欣最後合唱《溏》劇的片尾曲《心領》，獻唱前嘉欣指將來也希望好似林峯一樣開演唱會，並邀請他做嘉賓，兩人勾勾手指尾作約定，隨後拖住手一齊合唱，現場播出兩人《溏》劇的片段，回憶滿滿，更有不少粉絲感動落淚。