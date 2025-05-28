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黃曉明劇作突傳停拍
不止香港影視娛樂，連內地網劇也步入寒冬期！由黃曉明出品、魏大勛和岳雲鵬主演的的內地新劇《九號秘事之黑帷背後》，上月17日才開拍，近日傳來劇組因被撤資而停機的消息。該劇是內地著名影視平台的出品，如今傳出停拍，網民直言：「不花點心思在好好做劇上，搞甚麼？影視寒冬不搞好品控，那便完蛋了。」
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