影視路難行 開鏡陷困境 《反黑2》金主走數難產 導演籌400萬「續命」

由陳小春及陳瀅等主演的網劇《反黑2》去年因資金問題停拍，該劇導演宋本中日前拍片詳述因由，指澳門金主走數，單靠邵氏投資的1,000萬，只能拍攝數日，劇集最終停拍。他不停借錢望拍攝計劃重生，現已陷入破產邊緣，希望透過眾籌解困，否則該劇將「胎死腹中」。

港產網劇《反黑》於2017年推出，成為全球首部及唯一登上串流平台Netflix的香港作品，反應亦算不俗。該劇本擬開拍第二、三季，可惜一波多折，至2023年11月終落實開拍第二季，並舉行大型發布會，除了公布邵氏有份投資外，首季演員陳小春、陳國坤、張建聲，聯同新加入的謝天華、陳山聰、陳瀅及陳煒等亮相記者會，聲勢十足。

不過劇集開拍不久，就有傳因資金問題於去年2月停拍，雖然期間曾有復拍消息，但只聞樓梯響。日前，該劇官方社交網上載一條名為「拯救《反黑》大行動」短片，導演宋本中片中詳述《反黑2》停拍原因，並呼籲各界以眾籌形式支持劇組開拍第二、三季。

借錢陷破產邊緣 宋本中指劇集原定2019年開拍第二季，在各種因素下導致計劃一再延遲，但他很感恩有一班很好的編劇團隊，仍然將兩季共100萬字的劇本寫好，並修改至第9稿。至2023年，劇組再次籌資，並獲澳門一間公司答應投資2億，邵氏兄弟則提供1,000萬元，讓劇組得以展開籌備工作及進行拍攝，惟開機前一直未收到澳門金主的資金，而邵氏提供的資金則只夠劇組開工數天，宋本中借錢完成首10日的拍攝，但因澳門金主仍未注資，其他投資者紛紛打退堂鼓，《反黑2》被迫停拍。

他坦言《反黑》的成功令他得罪不少圈中前輩，甚至因此被造謠抹黑，而他要求《反黑2》在港拍攝及起用本地工作人員，令部分投資者卻步。在種種困難下，不斷借錢望延續拍攝計劃的他終於捱不住，他說：「始終我能力有限，已經去到……算係走投無路、破產邊緣。」說到此處，他帶點激動，哽咽續說：「但你問我，我真係唔甘心……呢個係我人生中未做過咁好嘅劇本……我破唔破產好閒，但如果《反黑2》因為咁樣胎死腹中，我真係唔甘心！」他懇求觀眾響應眾籌以示支持：「希望籌到400萬Keep住呢個項目，目標如果有800萬，我就有信心繼續推郁番呢個Project，因為我哋依家融資部分有60、70%，仲爭30%。」為了讓觀眾看到該劇的質素，他特別剪輯並公開一段已拍好的Ending戲，希望各界伸出援手。截至昨晚10時，眾籌金額約有2.7萬。

關嘉敏讚劇本出色 對於《反黑2》要搞眾籌才有望復拍，曾為該劇開工的何華超表示：「如果開唔番當然好可惜，籌備咗咁耐，第一季成績又咁好。（酬金收咗未？）收咗。」同樣有份拍攝的關嘉敏說：「我係第一批開工嘅演員，拍咗幾日就停工。覺得個劇本幾好，我個角色又好好玩，希望能夠復拍，唔好嘥咗個故事。（收咗酬金未？）呢樣我唔知道，要問番經理人公司。」

至於陳瀅直言不清楚事件，所以不作回應，據知當初是由邵氏替她洽談合作，她只是接通告開工。而憑「招積」一角吸引觀眾注意的張建聲，表示對宋本中拍片籌錢一事毫不知情：「啱啱喺馬來西亞拍完戲返嚟，都係睇報道先知。（如果開唔成，會唔會覺得好可惜？）我相信每部作品都有自己的『命』，看緣分吧，不能總是眷戀過去的精彩。」謝天華則說：「其實我一場戲都未拍過，因為之前開工嗰陣，條線唔係喺我呢邊，所以我都唔清楚。」