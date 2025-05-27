拍片站隊 當家人冇到 布魯克林企硬撐老婆 碧咸心如刀割

英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波白熱化，大仔布魯克林（Brooklyn）拍片宣示永遠站在美國女星老婆妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一邊，令父母大為傷心！

碧咸本月初與家人共同慶祝50歲生日，唯獨大仔布魯克林夫婦缺席，他們其後還與碧咸一家斷絕聯絡。有傳導火線是碧咸二仔羅密歐（Romeo）與布魯克林的前度、英國模特兒Kim Turnbull拍拖，布魯克林夫婦因此堅拒與Kim同場。亦有指問題源於布魯克林舉行婚禮時，妮歌娜拒絕穿上碧咸老婆Victoria設計的婚紗，引起婆媳糾紛。

妮歌娜被批煽風點火 布魯克林上周六於社交網上載他駕駛電單車載住妮歌娜的影片，留言表示會永遠選擇老婆這一邊：「我整個世界X我會永遠愛你X我永遠選擇你寶貝X你是我認識最神奇的人XX我與你永遠一起寶貝」。妮歌娜亦在自己社交網轉載影片，留言表示：「我會永遠支持你寶貝」。作為美國巨富佩雷茨（Nelson Peltz）女兒的妮歌娜，其家世、身家都比碧咸家族顯赫。

對此，有碧咸一方的知情者透露：「布魯克林個訊息好針對性，佢展示到佢屋企個情況變本加厲。咁樣對所有相關嘅人嚟講都係好悲哀，尤其係咁錫佢嘅碧咸同Victoria。呢個唔係呢家人所認識同愛嘅布魯克林。呢個Po好似一把刀插落佢哋個心，但佢哋永遠會守候住布魯克林。」

而布魯克林一方的知情者則表示：「呢個緊張關係，源於布魯克林未來嘅唔同計劃。妮歌娜同布魯克林一齊非常開心，建立一個基於無條件嘅愛、關懷、支持同家庭嘅婚姻。布魯克林感受過呢段健康關係，就令佢質疑自己嘅家人同成長經歷。」網民紛紛留言批評布魯克林夫婦幼稚，又指妮歌娜鼓勵老公與家人決裂，並非善類。據稱，碧咸擔心自己與老竇Ted決裂的歷史重演，兩人直到Ted一次險死後才和解。