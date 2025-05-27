暢所欲玄：上古圖勝文化的崇拜

圖騰崇拜可以是動物，被視為族群的保護者。圖騰是一種精神上的崇拜，被認為是神秘的、有保護能力的，也被用作族群的姓氏。中國上古以圖騰為姓氏的4大族群，包括：

（1）青丘氏狐族：上古時期最為神秘的狐族，據說棲息於青丘，被視為九尾狐的故鄉，擁有非凡智慧和強大能量。此狐族被認為是上古神明的化身，與天地靈氣有密切聯繫，擅長駕馭自然。

（2）涂山氏狐族：涂山氏九尾狐女嬌是大禹的妻子，也是夏朝君主啟的親母。

（3）有蘇氏狐族：上古狐族中最享負盛名的，代表人物是商朝的蘇妲己。

（4）純狐氏狐族：這個狐族的老祖宗是后羿的妻子純狐氏。

這些上古狐族都是以狐為圖騰，體現了中國傳統文化對於狐這一神秘生靈的複雜看法。族群人們崇拜狐的智慧和力量，使這些神秘的狐族傳說至今仍在中國文化中留下深刻影響。

在外國，也有狐文化的存在，以日本為例，每天都有大量遊客走訪的「稻荷神社」，當中供奉的稻荷神就是狐的化身。歐洲的狐文化也很多，雖然現在已沒有供奉狐的圖騰，但仍留下祖宗的狐文化，不論英文姓氏或其他文字的姓氏都有狐（Fox）的存在。

玄學家黎宜銘師傅