藝人陳詩欣婚後經過3年努力終於造人成功！近日她在社交平台晒出孕肚照，並留言：「影大肚相已經期待咗好多年，所以一見到呢輯相有莫名的感覺，終於30weeks+進入大直路，非常期待，希望你在我肚子裏按時成長。」相中可見她肚大大，但仍面尖尖，四肢纖幼，獲網友讚得天獨厚。