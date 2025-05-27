主力在內地發展的歐陽娜娜（圖左）前晚在長沙舉行《限定情書古典跨界音樂會》作為巡演的收官站，她邀請妹妹歐陽娣娣擔任嘉賓，兩姊妹合唱，並由娜娜以結他伴奏，觀眾大讚既有耳福又飽眼福。另外，娜娜近日現身綜藝節目時，提到娣娣錄節目時爆喊，她代為解釋指妹妹因壓力大才哭，認真姊妹情深。