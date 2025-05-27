兒子中學畢業 謝安琪偷偷拭淚：鬈髮孩成了自信少年
父母見到子女學業有成，當然倍感安慰，歌手謝安琪（Kay）就在社交網分享喜悅，透露與老公張繼聰出席大仔張瞻（James）中學畢業禮，感動到喊：「我和張先生坐在禮堂裏，看着身穿畢業袍的James，一步一步走進會場。眼眶一熱，視線模糊了，惟有趁大家不為意拭一拭淚。」她回想當年第一次帶James到學校的情景，感嘆時光飛逝，轉眼間那個稚嫩的鬈髮小孩，今天已成了台上那挺拔自信的少年。她亦提到畢業禮後的晚餐，James突然對妹妹張靖說：「我中學畢業了，以後不能陪你一起搭車上學了。」妹妹的眼淚立即奪眶而出，Kay表示：「過去這麼多年，兄妹結伴上學的日子，早已成為他們最珍惜的時光，也是我眼中每天早上最實在的幸福。」
李連杰赴美見證細女戴四方帽
另一邊廂，「功夫皇帝」李連杰近年生活低調，但前日高調在社交網發文，指近日飛到美國參加細女Jada的大學畢業典禮，開心透露家中4名女兒都已大學畢業，不禁自嘲：「老爸嘛就是墊底的，小學文憑都沒有。這是我人生的高光時刻，請允許我得瑟一下！」
李連杰同時為女兒送上祝福：「努力了十幾年，終於可以自由地去完成自己的夢想了，恭喜小女兒Jada大學畢業！」不少網民留言道賀：「小學都沒畢業的爸爸供出4個大學生，很牛逼的啦」、「幸福的杰哥，每個女兒都這麼優秀，真讓人羨慕。」
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