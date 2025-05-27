兒子中學畢業 謝安琪偷偷拭淚：鬈髮孩成了自信少年

父母見到子女學業有成，當然倍感安慰，歌手謝安琪（Kay）就在社交網分享喜悅，透露與老公張繼聰出席大仔張瞻（James）中學畢業禮，感動到喊：「我和張先生坐在禮堂裏，看着身穿畢業袍的James，一步一步走進會場。眼眶一熱，視線模糊了，惟有趁大家不為意拭一拭淚。」她回想當年第一次帶James到學校的情景，感嘆時光飛逝，轉眼間那個稚嫩的鬈髮小孩，今天已成了台上那挺拔自信的少年。她亦提到畢業禮後的晚餐，James突然對妹妹張靖說：「我中學畢業了，以後不能陪你一起搭車上學了。」妹妹的眼淚立即奪眶而出，Kay表示：「過去這麼多年，兄妹結伴上學的日子，早已成為他們最珍惜的時光，也是我眼中每天早上最實在的幸福。」