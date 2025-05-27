揀啱時機 免被尋仇 陳瀅未開工先度橋 預謀整蠱張智霖

即將為新劇《璀璨之城》開工的陳瀅，自爆跟張智霖會有親熱戲，直言不擔心對方太太袁詠儀監場，相信對方明白一切只為工作，又笑稱已想好如何整蠱大前輩。

藝人陳瀅昨日出席活動，為新劇《璀璨之城》染得一頭金髮的她預計6月開工，與張智霖（Chilam）、高海寧會有不少對手戲，又大爆跟Chilam會有親熱戲。問到會否擔心對方太太袁詠儀監場？陳瀅指一切皆為工作，不會擔心，更笑言會一如以往地找機會整蠱大前輩，拍片跟大家分享：「會等差唔多拍完先整蠱，大家熟咗冇仇報，哈哈！」

周嘉洛利物浦朝聖 而近日愛上下廚的陳瀅表示不時會招呼朋友作客試手勢，問到是否包括緋聞男友周嘉洛時，她笑言客人有男有女：「試過最多煮8人餐，不過最辛苦係食完要洗碗洗地。（朋友冇幫手？）冇啦，試過出聲話佢哋齮齮齕齕，又唔畀錢又唔洗嘢，哈哈！」說到愛上下廚，是否為做家庭主婦作準備？她笑指學習技能是為了提升自己，還直言想參加烹飪比賽。

至於陳瀅的緋聞男友周嘉洛、高海寧和黃庭鋒日前應邀飛往英國利物浦，齊齊穿上利記主場波衫，與一眾「利迷」觀看英超勁旅利物浦的英超煞科戰，感受冠軍喜悅！3人一進入晏菲路球場即啟動興奮Mode，狂擺甫士，極度Hyper，除了參與利記主題派對外，他們又走入精品店和訪問利記名宿Steve McMahon，相當盡興。除了高海寧和周嘉洛在社交網分享盛況之餘，庭鋒亦表示：「未睇波先興奮！！！我哋準備好被感染了！」