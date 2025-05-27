顏值被挑剔 Edan演戲自成一派 謝君豪都投降

藝人呂爵安（Edan）繼電影《過時．過節》後再跟好戲之人謝君豪合作，首任監製的謝君豪大讚Edan有個人風格，指真誠做自己就是無敵：「冇人學到佢，我都做唔到。」

男團MIRROR成員Edan、謝君豪與練美娟的新劇《光明大押》昨日首播，劇中他們飾演一家人。首任監製的謝君豪直言每樣都是新挑戰，並對Edan讚賞有加：「喺電影《過時．過節》第一次合作，覺得佢呢幾年發展，除咗正劇，喜劇都好出色，形成咗自己風格，對角色有自己諗法，佢所做嘅嘢係冇人做到。我睇片見佢做得咁好，我真係做唔到，因為佢做戲係做番自己，真誠去做自己係無敵，冇人學到佢，呢樣就係風格。」

Edan與他互笠高帽，回敬讚對方是100分前輩，慶幸仍是影壇初哥時多得對方分享經驗：「拍《過》片係我最緊張、最驚嘅時候，豪哥畀咗好多支持我。我嗰陣成日問佢嘢，佢真係好Nice，會不斷分享。所以呢套劇好多演員，一聽到豪哥要幫手就即刻嚟，大家好似敍舊咁。」

心軟易受騙 另外，Edan之前跟隊友姜濤、Anson Lo及Jeremy到韓國拍節目，昨晚播出的《呂濤米Lo花Son Show》中，Edan率先跟經理人花姐展開深情對話。花姐指Edan是唯一沒私下單獨見面的成員，他對於隊友會與花姐單獨食飯大感驚訝。花姐指當初揀選「妹豬組」成員時，目標是打造「漫撕男」（意指帥得像漫畫主角的男人）小組，笑言沒考慮過Edan：「本身係想好似《流星花園》咁4個靚仔，點會諗到佢，點知畀佢入咗嚟，所以覺得呢組都仲係有啲缺陷！」她坦言Edan善良和容易心軟，擔心他容易受騙，又指十分想念剛出道的他：「我心入面仍然掛住會反白眼嘅Edan。」