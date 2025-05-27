《執法者們》播放量破3億 馬國明陳豪集氣添食 黃宗澤嫌佢哋打得少

雲集3大視帝黃宗澤、馬國明及陳豪主演的新劇在內地勢如破竹，播放量突破3億創新高，馬國明與陳豪望原班人馬拍續集，黃宗澤更忽發奇想，許願兩位好兄弟吳卓羲及林峯加盟，一齊打大佬！

藝人黃宗澤（Bosco）、馬國明與陳豪主演的邵氏劇集《執法者們》，播出以來深受歡迎，近日進入結局篇，劇中Big Boss漸露真身，令觀眾非常肉緊，前日在內地已突破3億播放量，成績斐然！一眾演員感激觀眾支持，馬國明對播放量節節上升大感振奮：「好多謝觀眾咁鍾意呢部劇，真係好希望公司原班人馬開續集，同埋一部咁好嘅劇，希望香港可以盡快播出啦！」

Bosco認同3人合作確實有效果，但卻另有建議：「希望捉埋吳卓羲同林峯，5個一齊就更加好玩，但我相信冇乜可能……哈哈！」他又指若開續集，希望打戲可以平均分配：「馬國明要打、陳豪又要打，唔好集中我一個。」至於陳豪自認幸運，能參與今次製作：「好期待拍續集，畢竟第一次合作就得到好成績，希望可以延續落去。」

蔡潔「復活」有望？ 身為女主角的蔡潔，劇中被大奸角林嘉華槍殺身亡，將劇情推上高峰，她直言收到很多粉絲留言，期望她的角色能復活，對此她大賣關子說：「我叫大家集氣到3億播放量啦！可能會再見到佢，估唔到咁快就3億，真係好開心。劇情好快就大結局，大家睇吓會唔會願望成真啦！」