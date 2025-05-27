二度提名白玉蘭視后 楊紫硬撼劉亦菲

《第30屆上海電視節》將於6月23至27日舉行，當中最受矚目的自然是「白玉蘭獎」頒獎典禮，大會昨日公布各項入圍名單，其中以視后競爭最為激烈，計有《玫瑰的故事》的劉亦菲、《國色芳華》的楊紫、《我的阿勒泰》的馬伊琍、《山花爛漫時》的宋佳及《小巷人家》的閆妮。這已是楊紫連續兩年獲得相關提名，但碰上大熱的劉亦菲及出名好戲的宋佳，令本年度「最佳女主角」出現爭崩頭情況！

提名名單曝光後，有網民力指劉亦菲跑出機會高，若推測成真的話，將是劉亦菲首次於「白玉蘭獎」封后，同時亦是她憑《玫》劇所獲得的第4個影視大獎，不過美籍華人身份一直是劉亦菲事業上的絆腳石，昨日公布她入圍後，繼續有人冷嘲熱諷，引起熱話。

視帝方面，5位候選人位位都是實力派，包括《慶餘年2》的張若昀、《棋士》的王寶強、《西北歲月》的靳東、《凡人歌》的王驍及《我是刑警》的于和偉。雖然張若昀於《慶2》內表現不俗，但業內人士卻推測于和偉表現「更勝一籌」，鹿死誰手仍是未知之數。另外，《玫瑰的故事》、《慶餘年2》及《邊事》等大熱劇集統統有份入圍「最佳中國電視劇」。