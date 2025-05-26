全員留低 爆昔日不公平合約 宋雨琦拒高薪挖角 同i-dle共進退

韓國人氣女團i-dle早前克服「7年之癢」與CUBE事務所續約，她們前日在節目中大爆舊合約有很多不合理的地方，內地成員宋雨琦更坦言曾有公司以高價挖角，她亦曾經動搖，但最後決定與隊友一齊留低。

i-dle本月2日適逢出道7周年，宣布由(G)I-DLE改名為i-dle，組合前晚亮相綜藝節目《認識的哥哥》，首度公開早前全員與CUBE事務所續約的經過。

隊長SOYEON去年曾在歌曲中表達對事務所的不滿，曾有消息指她當時遲遲未續約，猜測她會離開組合，令人擔心組合會像人氣女團BLACK PINK自立門戶之後分開發展。SOYEON在節目中指各成員的合約期不一樣，她因為較早出道，合約期最早屆滿：「我們是一體的，其他成員都配合我，提早續約了。」

內地成員宋雨琦坦言收到很多公司的邀請，承認曾經因為有公司以高價請她過檔而動搖過，但SOYEON指宋雨琦是最堅持要5個人一起走下去的成員，台灣成員葉舒華就被主持希澈爆料指曾經因合約問題聘請律師，葉舒華亦承認曾想過離開CUBE：「也有很多公司找過我，不過想到成員們，還是覺得在組合活動比較好。」

分帳講掂數 擁專屬樓層 她們大爆舊有的合約有很多不公平的地方，在談續約時指出了不合理之處，問到新合約有何不同？SOYEON即說：「首先公司大樓有了只屬於i-dle的層數，收益分配的方式也改變了，我們出道7年來都是用N分之一的方式來分配收入，現在終於有個人獨立收益。」另外，她們於本月19日攜第8張專輯《We are》回歸樂壇，專輯銷量前日已突破100萬，是她們連續第4張專輯破百萬銷量。