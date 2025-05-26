暢所欲玄：選擇，抉擇

最近收到讀者對我的文章發表了這樣的回覆，他認為一個人能夠成功是靠自身努力與良好行為。

沒錯！這是做人的基本法則，但大家不妨細心想一想，每年在中國有無數大學畢業生，當中不乏家庭背景優良的青年人，有多少人可以獲得連老外也被嚇壞的突出成就？是否只得很少數？

命運的運是從何而來？運代表甚麼？可以吃嗎？靠自己一個人能夠在孤島上建立自己的王國嗎？你是怎樣來到這個宇宙？你的知識是靠誰教你？不靠上天下的雨，你會有水飲嗎？同樣地，當你投身社會，開創自己的事業，也要靠客戶支持。

坊間一些售賣改運物品的人，需要推銷伎倆來吸引信眾，於是這些人幾乎天天都用不同形式來宣傳自己，目的就是令信眾奉獻金錢以獲得財富，產品能否起到作用不會負責，反正下一年又會有新粉絲加入進貢行列。其實一個人只要頭腦清醒就代表有運行，相反冇運的人選甚麼都錯，叫也叫不醒。

因此，心眼多的人走在一起，你的善良，瞞不過他；自私小器的人走在一起，你給對方付出再多，他是知道的，但永遠不放在眼裏。忘恩負義是人性中最醜陋的一面。

堪輿學者元海