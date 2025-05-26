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譚嘉儀化行妝買餸
歌手譚嘉儀自離開無綫作獨立發展後，被指過着富貴生活，早前她在社交網分享搬整隊Live Band上私人遊艇跟朱敏瀚合唱，但其實她也有貼地一面。近日她上載拉着車仔到大埔街市買餸的照片，身穿露腰運動裝的她，戴上口罩但化了全妝，大讚：「大埔啲嘢又齊又好行。」網民指她可能是拍攝全新飲食競技節目，所以才現身街市。
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