歌手譚嘉儀自離開無綫作獨立發展後，被指過着富貴生活，早前她在社交網分享搬整隊Live Band上私人遊艇跟朱敏瀚合唱，但其實她也有貼地一面。近日她上載拉着車仔到大埔街市買餸的照片，身穿露腰運動裝的她，戴上口罩但化了全妝，大讚：「大埔啲嘢又齊又好行。」網民指她可能是拍攝全新飲食競技節目，所以才現身街市。