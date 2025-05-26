歌手周吉佩近日推出新歌《GUTS》MV，獲一班「吉S粉」（粉絲暱稱）在尖沙咀大搞應援展覽，他更帶同MV中的BB公仔到場。他笑言抱起BB公仔時手感十足，懷念昔日的湊B時光。其女兒和兒子分別10歲和7歲，問會否考慮再添丁？他指太太無意再懷孕：「太太佗兩胎都嘔得好犀利，又擔心身材走樣，所以冇計劃再生喇！」