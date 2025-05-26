歌神陳奕迅相隔12年重返高雄舉行巡唱，今次高雄站共6場，吸引7.2萬名歌迷朝聖，有指票房收入高達2.3億元新台幣（約6千萬港元），即每場進帳千萬，吸金力驚人，不少網民驚嘆其號召力，並笑言其太太徐濠縈可以大膽消費了！